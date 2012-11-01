У Росії замислилися щодо курсів етикету для виїжджаючих за кордон російських туристів

У листі, направленому главі МЗС Сергію Лаврову, необхідність такого іспиту пояснюється «великим числом аморальних вчинків» росіян за кордоном, повідомляють «Известия».

На думку директора ІЕО Миколи Павлюка, така ситуація призводить до міжкультурних конфліктів і «зниження міжнародного іміджу Росії».

Практичним результатом такого стану справ Павлюк називає «недоотримані інвестиції в російську економіку через збереження образу росіян як сумнівних партнерів».

Експерти пропонують проводити тест на знання морально-етичних норм, культурних особливостей і традицій країн Європи, Азії та Близького Сходу. Майданчиком для проведення іспиту інститут пропонує зробити портал державних послуг.

Офіційної відповіді МЗС на ініціативу Інституту експертних оцінок поки не надходило, однак в консульському департаменті повідомили, що подібне тестування суперечить встановленому законом порядку отримання паспортів.

У прес-службі Федеральної міграційної служби Росії ситуацію коментувати відмовилися, пославшись на те, що ініціатива виходить не від ФМС і вирішувати питання будуть інші інстанції.