Голова МВФ: хоч би хто став президентом США, йому залишилося два місяці

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.

"Хоч би хто став переможцем вівторка виборів США, він повинен буде протистояти цьому виклику, тому що до початку 2013 року залишається тільки два місяці", - сказала Лагард в понеділок на прес-конференції в Мехіко, де вона брала участь у засіданні міністрів фінансів і голів центральних банків G20.

Відсутність консенсусу між урядом і Конгресом США може призвести до автоматичного й одномоментного запровадження з січня 2013 року заходів, спрямованих на зниження обсягів держборгу. Зокрема, йдеться про різке скорочення держвидатків і збільшення податків.

За словами Лагард, це може загрожувати не тільки економіці США, а й завдати шкоди всій світовій економіці.

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У відповідності з текстом комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків G20 США взяли на себе зобов'язання уникнути різкого скорочення держвидатків. "Сполучені Штати будуть акуратно співставляти темпи податкової коректування, щоб держфінанси країни були стійкими у довгостроковій перспективі, і таким чином планують уникнути сильного скорочення витрат в 2013 році", - цитує РІА "Новости".