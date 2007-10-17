Далай-лама отримає найвищу державну нагороду США

У будинку Капітолію у Вашингтоні сьогодні відбудеться урочиста церемонія нагородження духовного глави буддистів Тибету Далай-лами Тендзіна Г’ЯТЦО найвищою державною нагородою США - Золотою медаллю конгресу.

Як передає РІА «Новости», церемонія розпочнеться о 20.00 за київським часом, і в ній візьмуть участь Президент США Джордж БУШ з дружиною Лорою, лідер сенатської більшості сенатор-демократ Гаррі РІД, спікер палати представників демократ Ненсі ПЕЛОСІ, а також інші представники конгресу.

Увечері у вівторок Дж.БУШ провів за закритими дверима приватну зустріч з Далай-ламою, котра стала вже четвертою зустріччю нинішнього глави Білого дому з главою буддистів Тибету.

Після зустрічі Далай-лама повідомив журналістам, що розповів Дж.БУШУ про ситуацію в Тибеті і подякував Президенту США за те, що він "висловив своє занепокоєння у зв`язку з Тибетом". Глава буддистів Тибету висловив також солідарність з буддистськими ченцями в М’янмі і подякував першій леді США Лорі БУШ за її публічне засудження того, як військові власті М’янми поводяться з буддистськими ченцями.

При цьому Далай-лама не став коментувати заперечення уряду Китаю у зв`язку з його візитом у Білий дім і майбутнім врученням найвищої державної нагороди США.

Прес-секретар Білого дому Дана ПЕРІНО підкреслила, що у Вашингтоні не хочуть, щоб Китай, який заперечує проти нагородження лідера Тибету, думав, що США кидають йому якийсь виклик.

За словами Д.ПЕРІНО, США, нагороджуючи духовного лідера Тибету, "не підтримують створення незалежної від Китаю країни".

Золота медаль конгресу США з 1776 року присуджується спеціальним рішенням палати представників і сенату США, що вимагає більшості в дві третини голосів в обох палатах.

У минулому цією медаллю були нагороджені, зокрема, Джордж ВАШИНГТОН, Уїнстон ЧЕРЧИЛЛЬ, Нельсон МАНДЕЛА, Мати Тереза, Папа Римський Іоанн Павло Другий, Тоні БЛЕР та інші відомі фігури.

Далай-лама XIV емігрував до Індії з окупованого Китаєм Тибету в 1959 році. В усьому світі ламу вшановували як духовного лідера буддизму, проте Китай не визнає його авторитету, звинувачуючи в пропаганді незалежності Тибету.