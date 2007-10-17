Буш гадки не має про плани Путіна

Президент США Джордж Буш повідомив, що не має в своєму розпорядженні інформації щодо планыв президента Росії Володимира Путіна на майбутнє. У 2008 році закінчується другий президентський термін Путіна, повідомляє РІА "Новости".

"Гадки не маю, що він робитиме", - повідомив Буш, відповідаючи на запитання журналістів в Білому домі.

Буш додав, що під час зустрічі в Австралії намагався запитати у президента Росії про його наступника та його власні плани, але не одержав змістовної відповіді.

За словами Буша, сам він має намір "старанно працювати" до самого кінця свого президентського терміну. "А потім ви знайдете мене в Кроуфорді". У Кроуфорді (штат Техас) розташоване ранчо Бушів.