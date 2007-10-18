Буш лякає третьою світовою війною
08:50, 18 жовтня 2007Світ
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Президент США послався на вислів Махмуда Ахмадінеджада
|Джордж Буш
Американський президент також сказав, що ті, хто не хоче "третьої світової війни", повинні бути зацікавлені в тому, щоб не дозволити Ірану володіти ядерною зброєю.
Буш виступив в середу на прес-конференції в Білому домі.
Іран відкидає підозри західних країн в тому, що його ядерна програма направлена на створення ядерної зброї.
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