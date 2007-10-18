Буш лякає третьою світовою війною

Президент США Джордж Буш заявив, що Іран, який володіє ядерною зброєю, міг би привести до "третьої світової війни". Буш послався на відомий вислів президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що Ізраїль має бути стертий з лиця землі, повідомляє Радіо Свобода

Американський президент також сказав, що ті, хто не хоче "третьої світової війни", повинні бути зацікавлені в тому, щоб не дозволити Ірану володіти ядерною зброєю.

Буш виступив в середу на прес-конференції в Білому домі.

Іран відкидає підозри західних країн в тому, що його ядерна програма направлена на створення ядерної зброї.