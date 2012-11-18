Обама вважає, що Ізраїлю і Палестині краще вирішити конфлікт мирним шляхом

Про це передає агентство Рейтер.

«Якщо цього вдасться добитися без військового розгортання в Газі, це був би кращий варіант, причому не тільки для жителів сектору Газа, але й для Ізраїлю, тому що коли ізраїльські солдати опиняться на території анклаву, це буде для них ризиком одержати поранення або загинути», - сказав американський президент на прес-конференції в Бангкоку під час свого візиту до Таїланду.

Раніше США вже заявляли, що підтримують дії Ізраїлю.

Ізраїль з 14 листопада проводить в секторі Газа військову операцію "Хмарний стовп", метою якої оголошено знищення бойовиків та їхньої інфраструктури. Поки операція зводиться до дистанційних ударів, але влада Ізраїлю не виключає можливості сухопутного вторгнення в сектор Газа. За інформацією кореспондента РІА Новости, ізраїльські військові та палестинські бойовики в неділю вранці помітно понизили інтенсивність обміну ударами на тлі поширення чуток про швидке перемир'я і можливість закінчення нинішнього раунду протистояння.