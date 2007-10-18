British Airways вирішила створити трансатлантичного суперперевізника

Авіакомпанія British Airways шукає партнерів для створення суперперевізника для трансатлантичних перельотів, пише британська газета The Times. Нова організація стане прямим конкурентом спільного підприємства Air France-KLM і Delta Air Lines, які займуться перельотами з Європи в США в березні 2008 року.

За даними видання, British Airways веде переговори щодо купівлі контрольного пакету авіакомпанії bmi. Крім того, перевізник нібито веде переговори про злиття з American Airlines. Сама British Airways ці повідомлення не підтверджує. Якщо злиття відбудеться, British Airways контролюватиме дві третини трансатлантичних рейсів британського аеропорту Хітроу.

У травні 2007 року Європа і США підписали так звану угоду про "відкрите небо" (open skies accord). Документ дозволяє авіакомпаніями з 30 березня 2008 року проводити трансатлантичні перельоти з будь-якої точки Європи в будь-яку точку США.

Проти угоди про відкрите небо виступали чотири авіакомпанії, наділені винятковим правом здійснювати трансатлантичні рейси з Хітроу. Це були British Airways, United Airlines, American Airlines і Virgin Atlantic.

Лента.ру