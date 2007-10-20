У Польщі останній день перед достроковими виборами
09:51, 20 жовтня 2007Світ
674
Урядова коаліція була трипартійною
У Польщі завершилася передвиборна агітація напередодні парламентських виборів, які пройдуть в неділю, 21 жовтня.
Як передає радіо «Свобода», опитування громадської думки свідчать, що правоцентристська опозиційна партія значно випереджає партію "Право і справедливість" прем`єр-міністра Ярослава КАЧИНСЬКОГО.
Опозиційна партія "Громадянська платформа" обіцяє проведення економічних реформ, виведення з Іраку польського контингенту - це близько 900 військовослужбовців - і пом`якшення натягнутих відносин з іншими членами ЄС.
Вибори в Польщі були призначені на два роки раніше - після розпаду трипартійної урядової коаліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter