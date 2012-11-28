Експерт: "Південний потік" може бути корисний Україні

Про це колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський написав у статті «Україна може отримати від «Південного потоку» неабиякий зиск», опублікованій на сайті УНІАН.

«Правда, спочатку трубу потрібно серйозно модернізувати (до модернізації на комерційній основі можна залучити і РФ, і країни ЄС), щоб вона могла забезпечити газом внутрішніх споживачів надовго й з будь-якого напрямку. Перший крок у цій справі нещодавно було зроблено: підписано документи про поставки газу через Польщу від німецької компанії RWE. Варто зазначити, що це позитивне явище, але повноцінний реверс можна реалізувати лише за умови повного припинення транзиту російського газу. Таким чином, наступним кроком має бути забезпечення повноцінного «реверсу» всієї ГТС. Тобто, повна відмова від транзиту російського газу, чим, з іншого боку, нас хоче налякати Москва в 2015-му році. Й найближчим часом, очевидно, почне готувати основу для цього. Зокрема, Москва за чималі гроші намагається показати Європі, що з нами не варто мати справи», - вважає Б.Соколовський.

Він вважає, що неофіційно треба підштовхувати і Європу, і РФ якнайскоріше реалізувати цей проект і паралельно вирішити питання з постачальником та окремими покупцями газу, приміром, із Молдовою, Туреччиною або Румунією - на яких умовах і хто може орендувати українські газосховища й використовувати їх у разі сильного похолодання тощо.

Зокрема, на думку Б.Соколовського, можна запропонувати Росії разом із ЄС побудувати новий транзитний газопровід через Україну, який би повністю не був пов'язаний із внутрішніми поставками.

При цьому експерт вважає, що суму втрат від "газпромівського" транзиту до 1,5 млрд дол. на рік треба «перекривати» за рахунок створення й розвитку нових галузей замість ліквідованих, невигідних для України в стратегічному плані, «осколків» колишньої радянської промисловості.

«Чому б, приміром, не створити й не розвивати IT-індустрію, або переробну галузь с/г продукції за рахунок перепрофілювання газонеощадних галузей? Йдеться про металургію та хімію. Безумовно, цим перепрофілюванням невигідних галузей повинні займатися уряди України та парламенти. Але вони цього, на жаль, не робили протягом понад 20 років. Натомість займалися більш тактичними питаннями, які диктувалися черговими виборами, чиїмись приватними інтересами і... Москвою», - зазначає Б.Соколовський.

Повністю позицію Б.Соколовського викладено в його статті «Україна може отримати від «Південного потоку» неабиякий зиск» на сайті «УНІАН економіка»