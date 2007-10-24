Японія, США і Австралія запевняють, що їхній союз не буде військовим
02:00, 24 жовтня 2007Світ
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Просто спільні інтереси і цінності
Формований Японією, США та Австралією троїстий союз не срямований проти якоїсь третьої країни, заявив міністр закордонних справ Японії Масахіко Комура.
За його словами, співпраця Японії, США й Австралії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні не є фактично створенням військового союзу.
"Ці три країни мають в акваторії Тихого океану спільні інтереси і спільну систему цінностей. Про військовий союз мови не йдеться", - сказав міністр, відповідаючи на запитання РІА Новости.
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