Японія, США і Австралія запевняють, що їхній союз не буде військовим

Формований Японією, США та Австралією троїстий союз не срямований проти якоїсь третьої країни, заявив міністр закордонних справ Японії Масахіко Комура.

За його словами, співпраця Японії, США й Австралії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні не є фактично створенням військового союзу.

"Ці три країни мають в акваторії Тихого океану спільні інтереси і спільну систему цінностей. Про військовий союз мови не йдеться", - сказав міністр, відповідаючи на запитання РІА Новости.