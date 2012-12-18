Померла найстаріша жителька планети

Про це повідомляє Франс Прес з посиланням на директора будинку для старих, де вона жила останнім часом.

Діна Манфредіні, уродженка Італії, померла в місті Де-Мойн. За даними Книги рекордів Гіннеса, жінка більшу частину свого життя була домогосподаркою, виховувала дітей, однак у вже досить похилому віці почала працювати прибиральницею в приватних будинках і займалася цим аж до 90 років.

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Манфредіні, яка жила без сторонньої допомоги до 110 років, стала володаркою титулу найстарішої людини в світі за версією Книги рекордів Гіннеса 5 грудня, коли в штаті Джорджія померла 116-річна американка Бесс Купер.

Як наголошується в повідомленні, після смерті Манфредіні найстарішою людиною Землі вважається японець Дзіроемон Кімура (Jiroemon Kimura), який народився лише на 15 днів пізніше американки - 19 квітня 1897 року.