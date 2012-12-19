Іран і Пакистан побудують на кордоні стіну для боротьби з наркотрафіком

Як повідомляє Росбалт, вздовж кордону двох держав в даний час тягнеться лінія колючого дроту. Країни домовилися замінити її на стіну в ході тристоронньої зустрічі з питань боротьби з наркотрафком представників Пакистану, Ірану й Афганістану в Тегерані. За словами глави пакистанського управління з боротьби із наркотиками Джаведа Ікбала, до 2014 року контроль над кордонами буде посилений, повідомляють інтернет-ЗМІ.

Через Іран проходять два ключових маршрути постачання наркотиків - з Афганістану до Європи, а також до країн Старого Світу з держав Перської затоки. У боротьбі з контрабандою наркотиків поліція Ірану втратила 3 тис. 700 чоловік убитими, 11 тис. 500 осіб постраждалими і витратила на боротьбу з наркотиками більше $ 100 млн.

Незважаючи на те, що допомога з боку міжнародних організацій носить, в основному, декларативний характер, Іран прикладає всі зусилля в справі боротьби з контрабандою наркотиків, відзначив раніше глава антинаркотичної поліції країни. "Іран, створивши найбільший регіональний банк даних у сфері боротьби з наркотиками, ділиться інформацією більш ніж з 40 країнами світу", - сказав він.