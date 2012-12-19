17 людей загинули в ході перестрілки у в'язниці
10:45, 19 грудня 2012Світ
1470 0
У результаті невдалої спроби втечі в мексиканській в'язниці у місті Гомес-Паласіо штату Дуранго загинули одинадцять ув'язнених і шість охоронців.
Ув'язнені намагалися втекти через підземні тунелі
Про це з посиланням на Associated Press повідомляє "Лента.ру".
Ув'язнені намагалися втекти через підземні тунелі, а коли наглядачі виявили втечу, по них відкрили вогонь. Охоронці, за словами поліції, у відповідь спершу почали стріляти в повітря, а потім, коли це не допомогло, на поразку. Остаточно придушити бунт їм допомогли солдати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter