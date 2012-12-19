17 людей загинули в ході перестрілки у в'язниці

Про це з посиланням на Associated Press повідомляє "Лента.ру".

Ув'язнені намагалися втекти через підземні тунелі, а коли наглядачі виявили втечу, по них відкрили вогонь. Охоронці, за словами поліції, у відповідь спершу почали стріляти в повітря, а потім, коли це не допомогло, на поразку. Остаточно придушити бунт їм допомогли солдати.