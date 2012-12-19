У Грузії затримали двох екс-міністрів

Колишній міністр енергетики Грузії Алеко Хетагурі, екс- міністр освіти Ніка Гварамія (нині директор телекомпанії "Руставі-2"), генеральний директор тбіліської електророзподільної компанії "Теласі" Деві Канделакі, колишній заступник міністра економіки Каха Даменія і ще ряд осіб затримані сьогодні в столиці Грузії.

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Про це повідомила слідча служба Міністерства фінансів, передає ІТАР-ТАСС.

За словами її представників, вона разом із Головною прокуратурою країни розслідує справу про перерахування 1 млн доларів фіктивному підприємству за нібито надану йому енергетичними компаніями в липні 2012 року консультацію. Всі вказані особи були затримані в рамках цього розслідування.