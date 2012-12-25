Хорватія не вимагатиме візи від тих, хто вже має шенгенську

Уряд Республіки Хорватія вирішив продовжити до моменту приєднання країни до ЄС дію минулорічного рішення про безвізовий в’їзд іноземців, у тому числі громадян України, які мають діючу дво- або багаторазову шенгенську візу «С», довготермінову візу «Д» або дозвіл на перебування, виданий будь-якою країною Шенгенської зони.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, відповідне рішення уряд Хорватії прийняв 22 грудня.

На момент виїзду іноземця з Хорватії зазначені вище документи мають бути чинними, підкреслили в МЗС.