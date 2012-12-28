Лише 1% поляків впевнені у своєму уряді

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить опитування, проведене на початку грудня компанією TNS Polska.

Позитивно уряд оцінює 23% поляків, 22% з яких говорять, що кабінет міністрів працює, ”швидше добре”, а 1% упевнені в цьому.

Діяльність Д.Туска, який став першим за два десятиріччя прем`єром Польщі два терміни поспіль, вважають позитивною 29% опитаних.

З них лише 2% упевнені в тому, що він робить все правильно, а 27% думають, що ”швидше за все” це так.

TNS Polska, який провів своє опитування на групі 1000 осіб, зазначає, що половина опитаних позитивно оцінила діяльність обраного Президентом більш як два роки тому Броніслава Коморовського на тлі 38% негативних оцінок.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року очолювана Д.Туском партія ”Громадянська плафторма” (РО) виграла чергові парламентські вибори, що дало змогу їй сформувати черговий коаліційний уряд зі своїм партнером по попередньому Кабміну ”Польською селянською партією” (PSL).