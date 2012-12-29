Кількість іноземців в Мілані подвоїлася за 10 років
08:59, 29 грудня 2012Світ
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За даними статистиків, сьогодні в Мілані проживає 176 000 іноземців.
Кількість італійців в Мілані зменшилася на 9% / Фото: turismo.milano.it
Це становить близько 14% від загального населення Мілана. За підрахунками експертів, кількість іноземців в порівнянні з 2001 роком збільшилася вдвічі, а за останні 20 років їх кількість зросла в шість разів.
При цьому кількість італійців, які живуть у Мілані зменшилася на 9% за 10 років, відзначає Euromag.
Як і на всій території Італії, в Мілані проживає більше жінок, ніж чоловіків. На кожні 100 жінок припадає лише 88 чоловіків, передає Corriere della Sera.
Цікаво, що в Мілані також збільшилася кількість літніх людей - зараз там живе майже 500 італійців, чий вік перевищує 100 років.
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