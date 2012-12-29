Кількість іноземців в Мілані подвоїлася за 10 років

Це становить близько 14% від загального населення Мілана. За підрахунками експертів, кількість іноземців в порівнянні з 2001 роком збільшилася вдвічі, а за останні 20 років їх кількість зросла в шість разів.

При цьому кількість італійців, які живуть у Мілані зменшилася на 9% за 10 років, відзначає Euromag.

Як і на всій території Італії, в Мілані проживає більше жінок, ніж чоловіків. На кожні 100 жінок припадає лише 88 чоловіків, передає Corriere della Sera.

Цікаво, що в Мілані також збільшилася кількість літніх людей - зараз там живе майже 500 італійців, чий вік перевищує 100 років.