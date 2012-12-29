У США снігопад забрав 17 життів
09:41, 29 грудня 2012Світ
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Жертвами снігопадів і злив, що обрушилися на північно-східні й центральні райони США раніше цього тижня, стали 17 осіб.
В основному люди загинули у великих ДТП
Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на американські ЗМІ, в основному люди загинули у великих ДТП, викликаних обмерзанням автодоріг. Декілька людей були задавлені деревами, що впали.
Крім того, понад 260 тис. американців через негоду залишилися без електрики. У деяких штатах, таких як Нью-Гемпшир, а також у північній частині штату Нью-Йорк, випало понад 50 см снігу. Через негоду було скасовано понад 1,5 тис. авіарейсів.
Сніг випав навіть у штаті Арканзас, який знаходиться неподалік від узбережжя Мексиканської затоки. Як зазначають синоптики, ”прийдешній Новий рік тут відзначать зі снігом вперше з 1926 року”.
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