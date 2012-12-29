Серфер самотужки відбився від акули в Австралії

Як передає ІТАР-ТАСС, за словами свідка, навколо серфера плавала зграя дельфінів, тому акула виявилася непоміченою. Хижак атакував молоду людину тричі. Насилу відбившись від акули, серфер дістався берега, де його друзі надали йому першу допомогу і викликали «швидку».

Серфер був доставлений до госпіталя в Ньюкаслі. Потерпілий був притомний. Його стан лікарі оцінюють як стабільний, загрози життю не існує. У сутичці з хижаком молодик позбувся частини руки і стегна.