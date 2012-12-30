Два парашутисти стрибнули з даху міністерства
03:13, 30 грудня 2012Світ
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Два парашутисти в суботу ввечері вчинили несанкціонований стрибок з даху міністерства землеробства Латвії в центрі Риги.
Як повідомляють очевидці, двоє людей з парашутами стрибнули з даху 92-метрової будівлі міністерства, після чого швидко зібрали парашути, повантажили в машину і зникли, передає РІА "Новости".
За даним фактом поліція почала розслідування. За несанкціонований стрибок з парашутом у центрі міста накладається адміністративний штраф у розмірі 50 латів (100 доларів).
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