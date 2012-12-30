Два парашутисти стрибнули з даху міністерства

Як повідомляють очевидці, двоє людей з парашутами стрибнули з даху 92-метрової будівлі міністерства, після чого швидко зібрали парашути, повантажили в машину і зникли, передає РІА "Новости".

За даним фактом поліція почала розслідування. За несанкціонований стрибок з парашутом у центрі міста накладається адміністративний штраф у розмірі 50 латів (100 доларів).