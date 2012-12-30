Буша-старшого перевели з реанімації до звичайної палати
11:15, 30 грудня 2012Світ
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Колишнього Президента США Джорджа Буша-старшого переведено з реанімації до звичайної палати після того, як в його стані намітився перелом на краще.
Бушеві старшому стало краще / Фото : Lenta.ru
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Houston Chronicle, Дж.Буша-старшого було госпіталізовано 23 листопада з бронхітом.
Дж.Буш-старший був директором ЦРУ, віце-президентом при Президентові Рональді Рейгані. Саме за президентства Дж.Буша-старшого припинив своє існування Радянський Союз.
Він також є батьком колишнього Президента США Джорджа Буша-молодшого і екс-губернатора Флориди Джеба Буша.
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