Буша-старшого перевели з реанімації до звичайної палати

11:15, 30 грудня 2012
Світ
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Колишнього Президента США Джорджа Буша-старшого переведено з реанімації до звичайної палати після того, як в його стані намітився перелом на краще.

Бушові старшому стало краще / Фото : Lenta.ru

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Houston Chronicle, Дж.Буша-старшого було госпіталізовано 23 листопада з бронхітом.

Дж.Буш-старший був директором ЦРУ, віце-президентом при Президентові Рональді Рейгані. Саме за президентства Дж.Буша-старшого припинив своє існування Радянський Союз.

Він також є батьком колишнього Президента США Джорджа Буша-молодшого і екс-губернатора Флориди Джеба Буша.

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