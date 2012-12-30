Буша-старшого перевели з реанімації до звичайної палати

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Houston Chronicle, Дж.Буша-старшого було госпіталізовано 23 листопада з бронхітом.

Дж.Буш-старший був директором ЦРУ, віце-президентом при Президентові Рональді Рейгані. Саме за президентства Дж.Буша-старшого припинив своє існування Радянський Союз.

Він також є батьком колишнього Президента США Джорджа Буша-молодшого і екс-губернатора Флориди Джеба Буша.