Авіакомпанія хвалиться надійністю літаків ТУ-204

16:58, 30 грудня 2012
Світ
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"Авіакомпанія Ред Вінгс не має наміру відмовлятися від експлуатації літаків ТУ-204", - йдеться в повідомленні авіакомпанії у Twitter.

Red Wings не має наміру відмовлятися від експлуатації Ту-204 / Фото: ІТАР-ТАCС

Авіакомпанія Red Wings не має наміру відмовлятися від експлуатації літаків Ту-204 після НП в аеропорту Внуково, повідомила авіакомпанія в своєму мікроблозі в Twitter. 

Літак Ту-204 в суботу викотився за злітну смугу в столичному Внуково і загорівся. Загинули п'ятеро людей, ще троє перебувають у лікарнях. Для розслідування причин аварії створена комісія МАК за участю Росавіації і Ространснагляду. Попередня причина НП - помилка пілотів, порушено кримінальну справу, повідомляють РИА Новости

"Авіакомпанія Ред Вінгс не має наміру відмовлятися від експлуатації літаків ТУ-204", - говориться в повідомленні.

В авіакомпанії додали, що ТУ-204 - один з найнадійніших літаків і відповідає всім російським і міжнародним авіаційним вимогам.

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