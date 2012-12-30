Авіакомпанія хвалиться надійністю літаків ТУ-204

Авіакомпанія Red Wings не має наміру відмовлятися від експлуатації літаків Ту-204 після НП в аеропорту Внуково, повідомила авіакомпанія в своєму мікроблозі в Twitter.

Літак Ту-204 в суботу викотився за злітну смугу в столичному Внуково і загорівся. Загинули п'ятеро людей, ще троє перебувають у лікарнях. Для розслідування причин аварії створена комісія МАК за участю Росавіації і Ространснагляду. Попередня причина НП - помилка пілотів, порушено кримінальну справу, повідомляють РИА Новости.

"Авіакомпанія Ред Вінгс не має наміру відмовлятися від експлуатації літаків ТУ-204", - говориться в повідомленні.

В авіакомпанії додали, що ТУ-204 - один з найнадійніших літаків і відповідає всім російським і міжнародним авіаційним вимогам.