Пішов з життя барабанщик культової групи «Акваріум»

Як передає РІА новости, про це написав в неділю на своїй сторінці в соцмережі Facebook один із засновників «Акваріума» Анатолій Гуницький.

«Вчора пішов з життя Євген Губерман (екс-Акваріум)», - повідомив А.Гуницький.

Є.Губерман народився 30 липня 1955 року в Ленінграді. Після школи вступив до музичного училища імені М.Мусоргського на відділення ударних. У середині 70-х грав в ленінградській групі Юрія Ільченка «Воскресенье», в кінці 1979 року потрапив до «Акваріума», де грав до 1982 року. Після переїзду до Москви грав у квінтеті Ігоря Бутмана і в джаз-ансамблі «Алегро».