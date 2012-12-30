Пішов з життя барабанщик культової групи «Акваріум»
17:29, 30 грудня 2012Світ
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Помер колишній барабанщик культової групи «Акваріум» Євген Губерман, який також грав у групах «Воскресенье», «Зоопарк» і «Телевизор».
Євген Губерман пішов з життя / Фото : Lenta.ru
Як передає РІА новости, про це написав в неділю на своїй сторінці в соцмережі Facebook один із засновників «Акваріума» Анатолій Гуницький.
«Вчора пішов з життя Євген Губерман (екс-Акваріум)», - повідомив А.Гуницький.
Є.Губерман народився 30 липня 1955 року в Ленінграді. Після школи вступив до музичного училища імені М.Мусоргського на відділення ударних. У середині 70-х грав в ленінградській групі Юрія Ільченка «Воскресенье», в кінці 1979 року потрапив до «Акваріума», де грав до 1982 року. Після переїзду до Москви грав у квінтеті Ігоря Бутмана і в джаз-ансамблі «Алегро».
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