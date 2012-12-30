Нобелівський лауреат у галузі медицини померла на 104-му році життя

Нейробіолог Ріта Леві-Монтальчині, нобелівський лауреат у галузі медицини, померла в неділю в своєму будинку в Римі на 104-му році життя, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вона була удостоєна Нобелівської премії в 1986 році разом зі своїм колегою Стенлі Коеном за відкриття чинників росту. Окрім інших нагород Леві-Монтальчині була удостоєна звання довічного сенатора Італійської республіки, зазначає РІА Новости.

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