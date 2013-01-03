Президент Аргентини вимагає від Британії повернути Фолклендські острови
Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер опублікувала в британських газетах лист, в якому закликала Великобританію повернути її країні контроль над Фолклендськими островами.
Таким чином вона вирішила відзначити 180-річчя анексії Сполученим Королівством цієї території, пише Лента.ру.
Кіршнер аргументувала свої претензії необхідністю дотримання рішень Організації Об'єднаних Націй. Так, вона процитувала резолюцію ООН 1960 року, в якій містилася вимога "припинити політику колоніалізму у всіх його формах і проявах".
Лист був адресований прем'єр-міністру Великобританії Девіду Кемерону і опублікований в таких газетах, як The Guardian і The Independent.
Прес-секретар Кемерона заявив, що жителі Фолклендських островів висловлювали "ясне бажання залишатися британцями", що підтвердили і в МЗС країни.
У березні 2013 року на Фолклендах пройде референдум про статус островів, рішення про проведення якого було приурочено до 30-річчя збройного конфлікту між Аргентиною і Великобританією. Місцева влада таким чином розраховує підтвердити, що жителів островів влаштовує становище заморської території Сполученого Королівства.