Лише 43% опитаних розуміють, що таке "громадянин Євросоюзу"

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, саме поточного року відзначатимуть двадцяту річницю із заснування громадянства ЄС (що було запроваджено у рамках Маастрихтського договору). Окрім того, у 2014 році відбудуться вибори у Європейський парламент.

«Ми прагнемо прямого залучення громадян у розбудову сильнішого та більш політичного Союзу», – підкреслила Єврокомісар з юстиції, засадничих прав і громадянства Вівіан Рединґ, коментуючи старт Європейського року громадян.

За її словами, громадянство ЄС – це більше, ніж просто поняття. «Це практична реальність, що надає відчутні переваги громадянам», – зазначила В.Рединґ.

Саме тому у Брюсселі прагнуть пояснити, які права мають громадяни та як ними можна користуватися. «Європейські громадяни повинні мати змогу висловлювати свої занепокоєння та готувати ґрунт для майбутніх загальноєвропейських виборів», – додала Єврокомісар.

Упродовж поточного року буде проведена низка заходів, присвячених Європейському року громадян: публічні слухання, конференції, різноманітні освітні та інформаційні кампанії. Вони відбуватимуться на загальноєвропейському, національному, регіональному і місцевому рівнях. Їхня мета – не лише роз’яснити, які права мають громадяни ЄС, але й впевнитися у тому, що вони не зіштовхуються з жодними перепонами, користуючись ними.

Згідно із дослідженням, проведеним 2010 року, багатьом людям бракує інформації про права, якими вони можуть користуватися. Зокрема, лише 43% опитаних розуміють значення терміну «громадянин Європейського Союзу»; майже половина – 48% – респондентів зазначили, що вони недостатньо поінформовані про свої права.