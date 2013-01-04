В Якутії вдарили морози до -55°С
Синоптики зареєстрували в п'ятницю 50-градусні морози в багатьох населених пунктах Якутії.
Про це повідомив РІА Новости представник республіканського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.
За словами співрозмовника агентства, в п'ятницю стовпчик термометра опустився нижче 50 градусів морозу на більшій частині території Якутії.
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"В Оймяконі і Верхоянську, які вважаються полюсами холоду в північній півкулі, температура повітря опустилася до 55 градусів морозу", - зазначив співрозмовник агентства.
В інших північних та центральних населених пунктах Якутії, в тому числі і в місті Якутську, стовпчик термометра опустився нижче 50 градусів морозу.
"На заході республіки тепліше - там морози коливаються від 40 до 47 градусів морозу, а в деяких південних населених пунктах стовпчик термометра не опустився нижче 30 градусів морозу", - сказав представник управління.
За прогнозами синоптиків, холоди протримаються в Якутії ще як мінімум кілька днів. Потеплішає приблизно через тиждень.