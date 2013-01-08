У Перу вертоліт в повітрі розвалився надвоє і вибухнув: семеро людей загинули

Як повідомив місцевий прокурор в ефірі радіостанції RPP, серед загиблих - п'ятеро американців і двоє громадян Перу. Інформацію про причини аварії журналістам поки не надали, марка вертольота також не уточнюється, передає Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

Інцидент стався о 14:57 за місцевим часом (21:57 за київським) поблизу села Сан-Хуан. Вертоліт, який використовувався однією з нафтових компаній, врізався в промислову будівлю, упав на землю і вибухнув. За словами очевидців, перед вибухом, ще в повітрі, машина розвалилася надвоє.

Пошукові роботи на місці катастрофи тривають, відзначає агентство.