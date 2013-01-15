У Єгипті зійшов з рейок потяг з призовниками: майже 20 загиблих

Потяг прямував з Верхнього Єгипту до Каїра і з невідомої причини зійшов з рейок поблизу станції Ель-Бадрашін в околицях Гізи. Усі постраждалі були госпіталізовані в каїрські лікарні, передає РІА Новости.

НП за участю пасажирських поїздів в Єгипті відбуваються регулярно. У листопаді минулого року в єгипетській провінції Асьют сталося зіткнення шкільного автобуса з потягом. У результаті цієї трагедії загинули 50 осіб, в основному діти, близько 20 єгиптян отримали поранення. Одне з найстрашніших НП на залізниці сталося в Єгипті в лютому 2002 року. Тоді в результаті пожежі в пасажирському поїзді загинули 375 людей.