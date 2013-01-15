Буша-старшого виписали з лікарні

За словами лікарів, 88-річний політик практично здоровий, однак йому ще потрібна фізіотерапія. Буш-старший подякував усім лікарям та молодшому медперсоналу, які за ним доглядали, а також простим американцям, які надсилали побажання одужання, повідомляє Lenta.ru.

"Ваші молитви і добрі побажання допомогли більше, ніж ви думаєте, і єдине, що мене турбує, коли я їду додому, це неможливість подякувати кожному з вас за добрі слова", - зазначив колишній президент у заяві з нагоди виписки.

Буша госпіталізували 23 листопада в зв'язку з ускладненнями після перенесеного бронхіту. У грудні йому довелося провести тиждень в палаті інтенсивної терапії, так як у нього піднялася температура. Республіканець Джордж Буш-старший був президентом США з 1989 по 1993 роки. 41-й президент є найстарішим з живих колишніх лідерів країни. 6 січня колишній президент і його дружина Барбара відзначили 68-му річницю весілля.