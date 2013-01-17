Ештон каже, що ЄС підтримує Францію у її діях в Малі

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні по завершенню надзвичайного засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Франція працює в дуже тісному контакті з нами та іншими країнами-членами ЄС”, - сказала К.Ештон.

Вона наголосила, що ЄС надає Франції логістичну та економічну допомогу в її операції в Малі, а також займається розробкою всебічного коротко-, середньо- та довгострокових підходів до вирішення проблеми.

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Що ж до надання військової допомоги, то за словами К.Ештон, низка країн-членів ЄС на засіданні Ради заявили про готовність посилити французький контингент своїми військами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ ЄС створили тренувальну місію для армії Малі, а також обговорили подальші кроки для підтримки територіальної цілісності країни.

Навесні минулого року іноземні ісламісти i туареги, які повстали проти уряду Малі, захопили низку населених пунктів на півночі країни.

Франція розпочала військову інтервенцію в Малі 11 січня 2013 р., щоб зупинити просування ісламістів до Бамако.

16 січня збройні сили Франції разом з урядовими військами Малі почали наземну операцію проти ісламістів і ведуть бої на вулицях міста Діабалі - міста на півночі країни за 350 км від столиці, захопленого 14 січня повстанцями-ісламістами.