В Алжирі військові звільнили 600 заручників, захоплених терористами

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

У середу кілька десятків бойовиків екстремістського угруповання атакували житловий комплекс нафтовиків, які працювали на родовищі газу на південному сході Алжиру. Терористи увірвалися до житлового блоку, де проживають близько 2 тисяч осіб, і захопили від 20 до 40 іноземних громадян (зокрема США, Франції, Великої Британії, Норвегії, Японії, Філіппін, Малайзії) і місцевих жителів. Алжирські власті відмовилися йти на переговори з терористами.

Раніше агентство Франс Прес повідомило, що військові звільнили з полону чотирьох іноземців: двох громадян Великої Британії, одного француза і одного кенійця. За даними інших ЗМІ, звільнено також громадянку Франції і громадянина Ірландії. Всього, за інформацією ЗМІ, терористи утримують від 20 до 45 заручників з інших країн. Повідомлялося, що втекти від бойовиків вдалося 25 іноземцям.

Разом з тим, за непідтвердженими даними мавританського агентства ВАН, у результаті обстрілу з алжирських бойових вертольотів житлової будівлі загинули 34 іноземці і близько 15 бойовиків. Проте, як передає телеканал France 24, офіційні джерела спростовують повідомлення про обстріл. Залишається непідтвердженою і інформація агентства про те, що терористи утримують сімох заручників, які вижили.