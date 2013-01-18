У тілі Развозжаева знайшли кулю від поранення 20-річної давності

Лікарі виявили в тілі російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва, який перебуває в СІЗО в Іркутську, кулю від поранення 20-річної давності.

Про це УНІАН повідомили в Генеральній прокуратурі Росії.

«У період утримання в СІЗО № 1 м. Іркутськ Л.Развозжаєва відвідали заступник прокурора Іркутської області та начальник відділу з нагляду за виконанням кримінальних покарань прокуратури області. В ході розмови з ними Л.Развозжаєв підтвердив відсутність якихось скарг на умови утримання, проте звернув їхню увагу на вогнепальне поранення, що мало місце раніше, в 1992 р. У зв'язку з цим, негайно, в медичній частині СІЗО № 1 м. Іркутськ йому було проведено обстеження, яким у області хребта було виявлено кулю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знаходження в тілі понад 20 років чужорідного предмету, за словами Л.Развозжаєва, заважало дотримуватися режиму, яким не передбачено користування ліжком у денний час. Наразі Л.Развозжаєву рекомендовано постільний режим, із 18 січня він перебуває в лікарні СІЗО № 1 м. Іркутськ для подальшого обстеження й лікування.

Генпрокуратура повідомляє, що Л.Развозжаєв утримується в умовах, що відповідають вимогам федерального законодавства, відомості про застосування до нього насильства не відповідають дійсності.

«Згідно з отриманим від нього поясненням, під час утримання під вартою в СІЗО № 6 м. Ангара і СІЗО № 1 м. Іркутськ, скарг у нього не було. У своєму поясненні Л.Развожаєв, зокрема, зазначив, що якихось претензій до умов утримання він не має. Також він зазначив, що за період утримання в СІЗО № 6 м. Ангара і СІЗО № 1 м. Іркутськ недозволені заходи, фізична сила, спеціальні засоби до нього не застосовувалися», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня 2012 р. оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" С.Удальцовим і опозиціонером К.Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи про підготовку до організації масових заворушень, яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня 2012 р. з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня 2012 р. легально залишив Україну і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

Разом із тим слідство підозрює Л.Развозжаєва в незаконному перетині в жовтні російсько-українського кордону (санкція - до двох років позбавлення волі).

Він перебуває під арештом до 1 квітня 2013 р.

10 січня 2013 р. стало відомо, що Л.Развозжаєв дав згоду на закриття справи про розбій. Йдеться про пред'явлене Л.Развозжаєву обвинувачення у скоєному 15 років тому розбійному нападі і викраданні хутряних шапок. У рамках розслідування справ опозиціонера 9 січня 2013 р. було етаповано до Іркутська. Офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, що прохання Л.Развозжаєва про припинення за давністю справи про розбій стане визнанням провини.

Сьогодні, 18 січня, стосовно Л.Развозжаєва порушено ще одну кримінальну справу - за неправдиву заяву про застосування тортур проти нього слідчим слідчої групи.