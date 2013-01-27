У Болгарії вирішують, чи будувати нову АЕС

Проведення подібного референдуму вимагала опозиційна Соціалістична партія. Партія хоче, щоб уряд переглянув своє рішення відмовитися від будівництва нової атомної електростанції в Белене, на південному березі Дунаю, передає Бі-Бі-Сі.

Уряд заморозив плани із завершення будівництва АЕС у Белене минулого року, коли роботи на південному березі Дунаю вже йшли повним ходом.

Проте опозиційна Соціалістична партія, яка домагається відновлення будівництва АЕС, заявляє, що витрати на завершення будівництва у Белене обійдуться у 4-6 млрд євро, а введення в дію АЕС сприятиме значному зниженню вартості електроенергії для споживачів.

Уряд заявляє, що грошей на будівництво АЕС у бюджеті немає, але при цьому хоче продовжити термін експлуатації єдиної АЕС, існуючої на даний момент у країні.

Громадська думка з приводу будівництва АЕС "Белене" сильно поляризована, і цей референдум розглядають як передвісник загальних виборів у Болгарії, запланованих на кінець цього року.

Результати референдуму будуть визнані дійсними, якщо явка виборців становитиме, як мінімум, 60%.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив місцевій пресі, що Кабінет міністрів підтримує збереження існуючого реактора в Козлодуї, проте у бюджеті немає 10 млрд євро, необхідних для будівництва АЕС у "Белене".

Зараз у країні працює одна з найбільших у східній Європі АЕС "Козлодуй", споруджена за активної участі СРСР у 1974 році. У 2006 році Болгарія вимушена була закрити чотири застарілі реактори в Козлодуї як попередню умову членства країни в ЄС, куди Болгарія вступила в 2007 році.