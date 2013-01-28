У Бразилії оголосили триденну жалобу за жертвами пожежі у нічному клубі

Більшість із загиблих були студентами, які померли від отруєння чадним газом, повідомляє влада країни, передає Бі-бі-сі Україна.

Понад 100 людей перебувають у лікарнях.

Повідомляється, що пожежа почалася, коли член групи, що грала у нічному клубі Kiss, запалив феєрверк на сцені.

Пожежа, що сталася в неділю, стала найбільш смертоносною в Бразилії за 50 років.