У Бразилії оголосили триденну жалобу за жертвами пожежі у нічному клубі
09:09, 28 січня 2013Світ
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В Бразилії оголошена триденна жалоба за 231 жертвою пожежі в нічному клубі у місті Санта-Марія на півдні країни.
Більшість із загиблих були студентами, які померли від отруєння чадним газом, повідомляє влада країни, передає Бі-бі-сі Україна.
Понад 100 людей перебувають у лікарнях.
Повідомляється, що пожежа почалася, коли член групи, що грала у нічному клубі Kiss, запалив феєрверк на сцені.
Пожежа, що сталася в неділю, стала найбільш смертоносною в Бразилії за 50 років.
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