Екс-главу мінфіну Ірану з чеком на 70 мільйонів доларів затримали в Німеччині

Тахмасб Мазахері не пройшов митний контроль в аеропорту Дюссельдорфа.

59-річний іноземець, який прибув рейсом із Ірану транзитом через Туреччину, був затриманий після того, як у його валізі виявили чек, виданий центральним банком Венесуели.

Це сталося в п'ятницю, сьогодні в німецьких ЗМІ з'явилося ім'я затриманого. Мазахері був міністром економіки і фінансів ісламської республіки до 2004 року. До 2008 він очолював Центрабанк країни. Влада Німеччини почала розслідування відносно фінансиста за підозрою у відмиванні незаконно отриманих коштів.

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