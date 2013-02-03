Кандидат у президенти Парагваю розбився на вертольоті

Кандидат на майбутніх президентських виборах в Парагваї Ліно Овьєдо загинув в результаті падіння вертольота, в якому він перебував.

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на родичів політика, інцидент стався у суботу пізно увечері за місцевим часом (ранок неділі), коли кандидат в президенти повертався в столицю країни після передвиборного мітингу, що відбувся в місті Консепсьон.

Крім Л.Овьєдо, на борту вертольота перебували два його охоронці та пілот. Всі вони також загинули.

Президентські вибори в Парагваї заплановані на квітень. В даний час країною фактично керує віце-президент Федеріко Франко, виконуючий обов'язки глави держави, після того, як в червні минулого року було оголошено імпічмент попередньому президентові Фернандо Луго. Причиною цього стало неналежне виконання обов'язків президентом в ході конфлікту між безземельними селянами і поліцією, що призвів до людських жертв, зазначає РІА Новости.