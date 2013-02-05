Масові арешти валютних брокерів почалися в Узбекистані

Про це повідомив РІА "Новости" в понеділок співрозмовник у правоохоронних органах країни.

За його словами, таким чином влада хоче відвернути різке здешевлення національної валюти, пов'язане із забороною ЦБ Узбекистану на продаж іноземної валюти фізособам.

"Зважаючи на те, що готівкову валюту тепер неможливо придбати, виник її дефіцит, валюта почала різко зростати по відношенню до місцевого сума, тож влада ухвалила усунути так званих "чорних" брокерів, у яких переважно населення і бізнес купують валюту", - зазначив співрозмовник агентства.

"Ідея така - не буде брокерів, не буде можливості продавати і купувати валюту, відповідно, на неї немає попиту, валюта не зростатиме, а можливо курс до сума навіть впаде", - додав він.

Раніше ЦБ Узбекистану оголосив, що продаж іноземної валюти фізособам з 1 лютого буде тільки в безготівковій формі і в розмірі 2000 доларів на особу за квартал. Валютні кошти з картки можна використовувати й переказувати тільки за межами Узбекистану, однак якщо громадянин побажає зняти з картки свої гроші, то узбецькі банки видадуть вже не валюту, а суми і за державним курсом, при тому, що валюта на "чорному" ринку коштує на третину вигідніше.