Сьогодні вночі таджиків стало 8 мільйонів

Про це повідомила журналістам у середу головний лікар одного зі столичних пологових будинків Світлана Гулахмадова.

"Щасливими батьками стали 33-річна Майсара Шаріпова та 37-річний Рахмоналі Рахмонов, у яких народилася дівчинка вагою 2,74 кілограма і зростом в 48 сантиметрів", - цитують лікаря РІА "Новости".

Головлікар додала, що стан народженої напередодні дівчинки, яка стала першою дитиною у цієї пари, хороший.

За підрахунками фахівців, восьмимільйонний житель Таджикистану мав народитися вранці 5 лютого, дівчинка подружжя Шаріпових народилася в 7.00 за місцевим часом (4.00 за Києвом).

Очікується, що щасливим батькам в найближчі дні від імені президента країни Емомалі Рахмона будуть вручені ключі від двокімнатної квартири.