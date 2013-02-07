Парламент Грузії не захотів слухати Саакашвілі

Виступ президента Грузії Михаїла Саакашвілі в парламенті зі щорічною доповіддю відкладається.

Як передає РІА «Новости», таке рішення прийняла парламентська більшість, сформована з представників коаліції "Грузинська мрія".

Президент повинен був виступити перед законодавчим органом 8 лютого. Це повинно було стати першим виступом М.Саакашвілі перед парламентом восьмого скликання.

Спікер парламенту Давид Усупашвілі заявив на засіданні бюро, що "президент, згідно з конституцією Грузії, має право виступити в парламенті, проте за рішенням більшості це відбудеться пізніше, зокрема, після того, як будуть прийняті конституційні зміни".

Депутати від правлячої коаліції "Грузинська мрія" раніше запропонували президентській партії "Єдиний національний рух", яка перейшла в опозицію після парламентських виборів 1 жовтня, проголосувати за конституційні зміни, згідно з якими, глава держави буде позбавлений повноважень розпускати парламент.