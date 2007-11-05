Пожежа в будинку для старих під Тулою: кількість жертв досягла 23 чоловік

В результаті пожежі в будинку для старих в Тульській області (Росія) за останніми даними загинули 23 чоловік, повідомляє РІА Новости.

Пожежа в будинку для старих в селищі Вєльє-Нікольськоє за 30 кілометрів на південний захід від Тули спалахнула в неділю вдень. Площа займання досягла 1,7 тисячі квадратних метрів. Пожежу вдалося загасити до вечора.

"За фактом пожежі в будинку для старих порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 219 - порушення правил пожежної безпеки, здійснене особою, на якій лежав обов`язок з їх дотримання, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб, сказав представник прокуратури. На місці події працює слідча група.

Пожежа в будинку для старих в Тульській області, за попередніми даними, сталася через коротке замикання електропроводки, повідомило РІА Новости у понеділок по телефону джерело в правоохоронних органах області.