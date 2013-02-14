Азербайджан почав сам себе забезпечувати харчами

"... По суті, за винятком деяких позицій, ми зуміли вирішити питання продовольчої безпеки. І це теж велике, історичне досягнення", - цитує слова І.Алієва офіційний сайт глави держави, повідомляють РІА «Новости».

Він навів деякі приклади: минулого року країна забезпечила себе м'ясом і м'ясопродуктами на рівні 92%, а цього року - на рівні 95%.

"Молоком і молочною продукцією ми забезпечуємо себе на рівні 73%. А до кінця цього року буде 78%. Зерно - 65%, буде 70%, і, як я сказав, у результаті створення 50 великих фермерських господарств ми досягнемо 100%", - цитує І.Алієва сайт.