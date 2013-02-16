G20 оголосила про відмову від «валютних війн»

Водночас міністри фінансів, які зустрілися сьогодні в столиці Росії, не уточнили, які з учасників групи до таких «війн» причетні, передає Радіо Свобода.

Підсумковий документ, погоджений на засіданні у Москві, містить прагнення всіх країн-учасників утриматися від девальвації заради покращення конкурентоздатності.

Окрім резолюції про неприйнятність «валютних війн», G20 також пообіцяла виробити фіскальну стратегію.