G20 оголосила про відмову від «валютних війн»
17:29, 16 лютого 2013Світ
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Група G20, що об’єднує найбільші економіки світу, оголосила про відмову від ведення «валютних війн».
Країни Великої двадцятки відмовляться від валютних воєн / Ілюстрація Marcin n з Вікіпедії
Водночас міністри фінансів, які зустрілися сьогодні в столиці Росії, не уточнили, які з учасників групи до таких «війн» причетні, передає Радіо Свобода.
Підсумковий документ, погоджений на засіданні у Москві, містить прагнення всіх країн-учасників утриматися від девальвації заради покращення конкурентоздатності.
Окрім резолюції про неприйнятність «валютних війн», G20 також пообіцяла виробити фіскальну стратегію.
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