Німеччина заблокує вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Як пише РІА Новости, питання про вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони повинно обговорюватися у четвер на зустрічі глав МВС країн ЄС у Брюсселі. У березні 2012 року лідери 27 країн ЄС погодили "дорожню карту" приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

При цьому наголошувалося, що двом країнам необхідно виконати всі належні критерії, якщо вони хочуть приєднатися до Шенгену. Глава німецького МВС заявив в інтерв'ю, що "громадяни Німеччини схвалять розширення Шенгенської зони тільки, якщо основні вимоги будуть виконуватися, чого в даний час не спостерігається". На думку Фрідріха, в Болгарії і Румунії процвітає корупція і візи можуть бути куплені, що дозволить неблагонадійним громадянам в'їжджати до Німеччини "без подальшого контролю".

За словами Фрідріха, якщо Румунія і Болгарія будуть наполягати на голосуванні з питання вступу в Шенген на зустрічі в четвер, то "Німеччина скористається правом вето". Очікується, що аналогічну позицію займуть Нідерланди.

Міністр виключив можливість навіть часткового відкриття Шенгенської зони для безвізового в'їзду громадян Болгарії та Румунії через аеропорти і морські порти. Між тим, основна увага на зустрічі в четвер буде приділена ефективному контролю за дотриманням країнами-учасницями правил Шенгенської зони і можливості тимчасового відновлення контрольно-пропускних пунктів всередині Шенгену.