У Конго ніхто з пасажирів літака не вижив, на землі обійшлося без жертв
Кількість жертв авіакатастрофи в Конго становить 30 осіб, на землі ніхто не постраждав.
Кількість жертв катастрофи літака, що впав у понеділок на сході Демократичної Республіки Конго, становить близько 30 чоловік, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Авіакатастрофа сталася в місті Гома - адміністративному центрі провінції Північне Ківу. Літак Fokker 50, що належав місцевій авіакомпанії CAA, впав на житловий квартал неподалік від будівель місцевої виборчої комісії та місцевого управління у справах мігрантів. В результаті падіння літака на землі ніхто не постраждав. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.
Про причини авіакатастрофи поки що не повідомляється. За інформацією агентства, в районі падіння літака у понеділок увечері йшов сильний дощ.
ДРК посідає одне з останніх місць у світі за рівнем безпеки польотів. За даними Франс Прес, всі місцеві авіакомпанії в даний час внесені Євросоюзом до "чорного списку" авіаперевізників, яким заборонено польоти до Європи.