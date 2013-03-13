ЗМІ: Через корупцію чиновникам в РФ заборонять фразу "спасибі на хліб не намажеш"

У Кремлі шукають спосіб заборонити чиновникам використовувати у своїй мові лексику, «що відноситься до корупції», до якої віднесли вираз «спасибі на хліб не намажеш» , «ну і що ми будемо з цим робити», «це питання складне, але його можливо вирішити».

Про це, посилаючись на документи Міністерства праці та соцзахисту Росії пише британська газета Guardian.

«Арешти, пропаганда, штрафи - ніщо не змогло подолати корупцію в Росії. Тепер Кремль шукає можливість заборонити чиновникам використовувати слова і вирази, які потенційно говорять про хабарництво, щоб викорінити нарешті цей бич», - відзначає видання.

Серед фраз, які збираються заборонити, журналісти також називають «вам потрібен більш вагомий аргумент» і «домовимося».

Крім цього, за даними британських журналістів, автори документа радять чиновникам уникати розмов про низькі зарплати, непрацюючих родичів або бажаннях придбати нерухомість, дорогу послугу або вирушити в туристичну поїздку.

Як пише Guardian, документ, підготовлений міністерством, призначається для чиновників різних відомств і рівнів. На думку журналістів видання, проблема корупції, що існувала в Росії і за царського режиму, і в радянський час, «досягла астрономічних масштабів» під час правління Володимира Путіна. Британці відзначають, що останнім часом Кремль веде активну боротьбу з хабарництвом, а Путін часто говорить про проблему в своїх виступах, однак експерти ставляться до цього «зі скепсисом».

Газета.ру