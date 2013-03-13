Перший єзуїт на папському престолі закликав молитися за нього

Звертаючись до багатотисячного натовпу віруючих, які зібралися на площі Святого Петра, новий понтифік після традиційного благословення'' Urbi et Orbi'' (Місту і світу) виголосив: "Брати і сестри! Дякую за теплий прийом. Моліться за мене! Скоро побачимося з вами. Доброї ночі!"

Паства вислухала ці слова нового єпископа Риму в абсолютному мовчанні, після чого вибухнула криками радості й аплодисментами. Особливий ентузіазм виявляли численні паломники з Латинської Америки, - відзначає РІА Новости.

Архієпископ Буенос-Айреса 76-річний аргентинський кардинал Хорхе Маріо Бергольйо, обраний на конклаві новим Папою Римським, не входив до числа "папабілів" (найбільш ймовірних кандидатів на Апостольський престол). Однак він був одним з головних фаворитів під час конклаву 2005 року, коли понтифіком був обраний німецький кардинал Йозеф Ратцингер. За деякими даними, Бергольйо отримав тоді на виборах другий результат.

Бергольйо став першим представником Латинської Америки і першим єзуїтом, який очолив Римо-католицьку церкву. Це перший в історії церкви понтифік, який узяв папське ім'я Франциск.