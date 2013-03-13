Новий Папа офіційно зійде на престол за тиждень

Про це повідомив журналістам на брифінгу офіційний представник Святого престолу Федеріко Ломбарді.

До цього моменту він проведе аудієнцію з усіма кардиналами, а також недільну службу Angelus.

Архієпископ Буенос-Айреса, 76-річний Хорхе Маріо Бергольо, народився в Аргентині 17 грудня 1936 р. у родині італійського іммігранта, залізничного робітника. Він молодший з п'яти дітей. У молодості викладав літературу, філософію і теологію у католицьких коледжах, був професором і ректором семінарії.