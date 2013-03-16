Папа Римський Франциск зустрінеться зі своїм попередником
12:58, 16 березня 2013Світ
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Папа Римський Франциск зустрінеться з Бенедиктом XVI 23 березня.
Папа Римський / Фото: elcomercio.pe
Папа Римський Франциск 23 березня зустрінеться з почесним понтифіком Бенедиктом XVI, повідомляє РІА «Новости».
За інформацією агентства TMNews, Франциск відправиться до літньої резиденції Кастельгандольфо під Римом, де в даний час перебуває його попередник, на вертольоті о 12.00 за місцевим часом.
Новообраний Папа вже спілкувався з Бенедиктом XVI. Їхня перша розмова по телефону відбулася незабаром після обрання Франциска на Апостольський престол.
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