Папа Римський Франциск зустрінеться зі своїм попередником

Папа Римський Франциск 23 березня зустрінеться з почесним понтифіком Бенедиктом XVI, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією агентства TMNews, Франциск відправиться до літньої резиденції Кастельгандольфо під Римом, де в даний час перебуває його попередник, на вертольоті о 12.00 за місцевим часом.

Новообраний Папа вже спілкувався з Бенедиктом XVI. Їхня перша розмова по телефону відбулася незабаром після обрання Франциска на Апостольський престол.