Папа Римський після першої проповіді зробив перший запис у Twitter

«Дорогі друзі, я сердечно дякую вам і прошу вас продовжувати молитися за мене. Папа Франциск», - цитує понтифіка РІА "Новости".

Мікроблог, перший запис в якому Папа Бенедикт XVI залишив 12 грудня 2012 року, був тимчасово закритий 28 лютого, коли попередній понтифік залишив папське служіння.

В день обрання нового Папи Римського на його сторінці з`явилося повідомлення на латині «Habemus Papam Franciscum» («У нас є Папа Франциск»).

Зараз аккаунт @Pontifex у мікроблозі Twitter в цілому налічує понад 3 мільйони передплатників. Англійську версію мікроблогу Папи читають 1,6 мільйона осіб, іспанську - 700 тисяч, італійську - 330 тисяч. Навіть у найновішої, відкритої в січні латинської версії є понад 21 тисяча послідовників.

Мікроблог Папи Римського доступний дев`ятьма мовами: латинською, англійською, іспанською, французькою, італійською, німецькою, португальською, польською і арабською.

Як повідомляв УНІАН, інтронізація новообраного Папи Римського Франциска відбудеться 19 березня. На урочисту церемонію приїдуть глави або делегації високого рівня з 180 держав світу.

Про свою присутність на церемонії у Ватикані оголосили короновані персони Великобританії (наслідний принц Чарльз), Іспанії (королева Софія і спадкоємець престолу принц Феліпе), а також Бельгії (королівське подружжя Альберт II і Паола).

Святий Престол підтримує дипломатичні відносини з 179 країнами світу.